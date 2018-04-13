|Украину могут пригласить в программу усиленных возможностей НАТО уже в июле
|13.04.2018 01:44
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Во время заседания комиссии "Украина-НАТО" на саммите стран-участников ожидается, что Альянс уже в июле 2018 года поддержит заявку Украины на присоединение к программе усиленных возможностей для особых партнеров. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по Евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает со ссылкой на .
"Мы ожидаем, что во время саммита стран-участниц , во-первых состоится комиссия "Украина-НАТО" на уровне глав государств и правительств; во-вторых, мы ожидаем, что получим приглашение в программу усиленных возможностей (Enhance Opportunity Program, - ред)", - сказала вице-премьер.
Добавим, что заседание комиссии "Украина-НАТО" состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
Напомним, во время форума безопасности в 12 апреля президент Украины сообщил, что Украина будет настаивать на членстве в НАТО. Президент также подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова должны быть частью Альянса.