Организаторы финала Всемирной боксерской суперсерии, немецкие братья-промоутеры Калле и Ниссе Зауэрлянды заявили, что "финализируют дату и арену" для боя украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиев. Изначально поединок планировали провести 11 мая. Усик не верил, что поединок могут перенести из Судовской Аравии Фото: EPA "Сейчас мы финализируем даты и арены для наших летних финалов. Это крупные бои, и мы хотим, чтобы все было правильно", – пояснили они. UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith - these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 квітня 2018 р. Спортивные менеджеры не уточнили, когда именно будет принято окончательное решение о дате переноса поединка Усик – Гассиев, а также боя в более легком весе между британцами Джорджем Гроувсом и Каллумом Смитом.Финал WBSS должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.11 апреля генеральный секретарь российской Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что РФ сделала Саудовской Аравии предложение по выкупу прав на поединок. По его словам, проведение боя в России будет стоить "примерно в $20-25 млн", с учетом гонораров спортсменов.По данным Sportarena, РФ хочет назначить конец на 22 июля – День российского бокса.Усик не верил в перенос поединка и заявлял, что "это было бы несправедливо". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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