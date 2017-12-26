Все документы касались наиболее противоречивых эпизодов истории 20-го века

Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи правительственных документов по наиболее противоречивым эпизодам истории 20 века.

Так, из архива исчезли документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также так называемое письмо Зиновьева – обращение к английским коммунистам якобы от имени социалистических революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем комитета Коминтерна, авторство письма отклоняло. Однако документ привел к отставке правительства лейбористов и победе на внеочередных выборах Консервативной партии.

Другие пропавшие документы касаются британской колониальной администрации в Палестине, тестирования вакцины от полиомиелита и территориальных споров с Аргентиной.

В целом исчезли более тысячи папок, каждая из которых состоит из десятков документов. Документы исчезли после того, как сотрудники правительства забрали их из архива.

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