Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов попал в неприежмну ситуацию, став жертвой грабителей.

У 33-летнего футболиста похитили в автомобиль VIP-класса Q7.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Громкое похищение кроссовера звезды "горняков" произошло на улице Шолуденко, информирует "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительном ведомстве.

По факту происшествия полиция открыла дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством,передает со ссылкой на .

Андрей Пятов перебрался из "Ворсклы" в "" 13 декабря 2006 года. За это время провел за "горняков" 233 матча (пропустил 154 мяча).

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