|На Крещатике установили памятник киевскому торту
|13.04.2018 02:16
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Мини-скульптура установлена в рамках проекта "Ищи". Всего планируют установить 12 фигур, пишет Юлия Бевзенко на своем Facebook.
"Очень хорошая скульптура и сама идея", "Очень рады за наш Киев! Замечательный проект" - написали под сообщением пользователи.
Возле скульптуры разместили QR-код, по которому можно узнать больше о киевском торте. Автором памятника является Дарья Волк, а дизайн таблички разработал Артем Лыгин.
До конца года должны установить еще 9 символических мини-скульптур.
На Крещатике под зданием в рамках проекта "Ищи" установили бронзовую скульптуру, посвященную киевскому каштану.
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