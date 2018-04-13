Мини-скульптура установлена ​​в рамках проекта "Ищи". Всего планируют установить 12 фигур, пишет Юлия Бевзенко на своем Facebook.

"Очень хорошая скульптура и сама идея", "Очень рады за наш Киев! Замечательный проект" - написали под сообщением пользователи.

Возле скульптуры разместили QR-код, по которому можно узнать больше о киевском торте. Автором памятника является Дарья Волк, а дизайн таблички разработал Артем Лыгин.

До конца года должны установить еще 9 символических мини-скульптур.

На Крещатике под зданием в рамках проекта "Ищи" установили бронзовую скульптуру, посвященную киевскому каштану.

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