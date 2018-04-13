Для украино-польских отношений наиболее противоречивым является вопрос об исторических событиях на Волыни и в Галичине, отметил глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек. Шарек выдвинул два основных условия для сотрудничества Фото: Instytut Pamięci Narodowej / Facebook Предложение о сотрудничестве Варшаве направил Киев, рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.По словам Шарека, для возобновления отношений Киеву следует разблокировать эксгумацию поляков, захороненных на территории Украины после событий, связанных с ОУН-УПА.Еще одним условием для сотрудничества глава ИНП назвал совместную публикацию материалов польско-украинского форума историков. Сегодня деятельность этого органа приостановлена.Шарек отметил, что Польша готова публиковать тексты, но их не предоставляет украинская сторона.По его словам, для украино-польских отношений наиболее противоречивым является вопрос о событиях на Волыни и в Галичине.В октябре 2016 года польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос остается источником напряженности между странами.Так, летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. В МИД Украины на это ответили, что в стране нет антипольских настроений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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