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Украина должна разблокировать эксгумацию поляков, захороненных на ее территории – глава Института нацпамяти Польши
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13.04.2018 02:20
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Для украино-польских отношений наиболее противоречивым является
вопрос об исторических событиях на Волыни и в Галичине, отметил
глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек. Шарек
выдвинул два основных условия для сотрудничества Фото: Instytut
Pamięci Narodowej / Facebook Предложение о сотрудничестве Варшаве
направил Киев, рассказал вице-премьер-министр Украины Павел
Розенко.По словам Шарека, для возобновления отношений Киеву следует
разблокировать эксгумацию поляков, захороненных на территории
Украины после событий, связанных с ОУН-УПА.Еще одним условием для
сотрудничества глава ИНП назвал совместную публикацию материалов
польско-украинского форума историков. Сегодня деятельность этого
органа приостановлена.Шарек отметил, что Польша готова публиковать
тексты, но их не предоставляет украинская сторона.По его словам,
для украино-польских отношений наиболее противоречивым является
вопрос о событиях на Волыни и в Галичине.В октябре 2016 года
польский Сейм и Верховная Рада Украины приняли совместную
Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить
конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос
остается источником напряженности между странами.Так, летом 2017
года украинская сторона отказала польской в поиске и
эксгумации захороненных на территории Украины поляков. 2
ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил,
что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит
въехать в страну украинцам, демонстрирующим антипольские взгляды. В
МИД Украины на это ответили, что в стране нет антипольских
настроений.
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