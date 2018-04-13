Службу автомобильных дорог Закарпатской области выплатила 11,3 тыс. грн компенсации жителю райцентра Виноградов Василию Танчинцу. В прошлом году его авто попало в яму. Ее ширина - 70 см, длина - 90 см, бездна - 15 см. Автомобиль повредил ходовую часть, порвалась резина.

Почти год мужчина судился с дорожниками. Суд удовлетворил иск пострадавшего. Материальный убыток оценили в 5,5 тыс. грн, нравственный убыток - 5 тыс. грн. Расходы на проведение отчета - 800 грн,передает со ссылкой на .

Если автомобиль попал в яму и повредился, нужно вызвать полицию.

"Полиция осматривает место происшествия, фиксирует все ямы на дороге, составляет схему и протокол. Полицейские устанавливают организацию и ответственное лицо, которое отвечает за тот или иной отрезок дороги. До приезда полиции можно сделать фотографии и видео с места происшествия. На них должна быть видна дорога, видимые дорожные знаки. Также нужно снять яму так, чтобы было видно ее размер и бездна. Следует найти свидетелей, которые подтвердят в результате чего поврежден автомобиль. Свидетели не всегда могут дождаться приеду полиции. Если они готовы давать показания, нужно взять контакте данные и указать их при оформлении протокола", - рассказывает Gazeta.ua автомобильный адвокат Богдан Глядик.

Следует контролировать составления протокола на лиц, ответственных за содержание дороги. В схеме должны быть указаны размеры ямы, тормозной путь, информация об отсутствии предупредительных знаков, если их нет. Часто полиция неохотно признает факты некачественного дорожного покрытия.

Во время подготовки к суду доказательствами могут быть все данные, имеющие отношение к делу. Также лучше воспользоваться услугами адвоката, который имеет опыт ведения подобных дел.

"Следует подготовить все необходимые документы. Это - протокол с места происшествия, постановление, которое признает виновной лицо, что отвечает за участок дороги и экспертная оценка ущерба. Оценка ущерба автомобиля - неотъемлемая часть иска, водитель предъявляет дорожникам", - говорит специалист.

На суде нужно доказать, что водитель не нарушал правил дорожного движения. Привести все доказательства невиновности и показания свидетелей. Требовать нужно возмещения морального, материального ущерба, расходы на экспертизы и юридическую помощь.

"Каждый подобный случай индивидуален. Замена поврежденного колеса стоит 300 гривен. В таком случае не целесообразно готовить иск. Обычно судебная волокита длится от одного года и более. Отнимает много нервов. Другое дело, если автомобиль получил существенные повреждения или для водителя это вопрос принципиальный. Главное, все правильно все оформить. Тогда шанс, что дело завершится успешно, очень высок. Если водитель ехал быстро, не смог сориентироваться и оставил 20 метров тормозного пути, то его могут признать виновным", - говорит Богдан Глядик.

запретил возвращать удостоверение водителям новичкам, у которых изъяли такой документ за нарушения правил движения. Нововведение коснется тех водителей, которые получили права впервые, и произошло это после ноября 2017 года. Срок действия их удостоверений составляет 2 года.

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