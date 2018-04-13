Дания может замедлить осуществление проекта “Северный поток-2”, если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды. Об этом сообщает локальный телеканал TV2 со ссылкой на слова премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена, передает

“Дания не может законным образом предотвратить совершение проекта” Северный поток-2″, но мы можем замедлить его“, — сказал глава правительства Дании.

Также в ходе выступления Расмуссен отметил, что считает “Северный поток — 2” не только экономическим, но и политическим проектом. Он также поддержал позицию Ангелы Меркель о необходимости сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа. “Мы несем ответственность за Украину”, — добавил датский премьер.

Как сообщал “Газпром” никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер.

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