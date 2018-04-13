Экс-глава Администрации Президента Украины, предприниматель Борис Ложкин 26 марта в швейцарской Женеве провел встречу с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сюжете программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") от 12 апреля. По данным журналистов, беседа в одном из ресторанов города длилась больше двух часов. Ложкин комментировать встречу отказался. Позже его пресс-секретарь заверил, что бизнесмен не вел никаких переговоров от имени президента Петра Порошенко. Администрация главы государства на требование по этому поводу не ответила. | Ложкин не стал говорить с журналистами о своем визите в Швейцарию Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube Коломойский в телефонном комментарии рассказал, что Ложкин приезжал к "давнему другу" и бывшему бизнес-партнеру Боголюбову."У них есть что обсуждать и о чем говорить .. Я присоединился к ним, когда они пошли есть. Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич больше никогда не будет президентом. Рассказывал, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него быстрее спрятаться, как бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг", – добавил он.Коломойский сообщил, что люди из окружения Порошенко пытаются вести переговоры с ним, но их имена и темы бесед он озвучивать не стал.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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