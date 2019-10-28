|Кім Кардашьян і Каньє Вест стоять в черзі за попкорном
|28.10.2019 00:43
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Для виходу Кім вибрала шкіряний костюм з ляпасами бренду чоловіка, а Каньє знову повністю в денімі і в кросівках Yeezy.
І вже через кілька годин зірок помітили фанати в кінотеатрі: вони купили квитки на фільм репера, присвяченому новому альбому Jesus is King. І вони стояли в черзі за попкорном! На знімках Каньє дуже мило обіймає Кім, поки вона розплачується. Шкода, обличчя касира на знімках не видно.
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