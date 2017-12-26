Украинцы потратят в среднем на празднование Нового года 1 659 грн, свидетельствуют данные опроса Research&Branding Group. В прошлом году эта сумма составила 1 205 грн, а в 2015 году – 911 грн.

Согласно исследованию, на праздничный стол условный украинец намерен потратить в среднем 806 грн, на подарки – 769 грн, на другие новогодние расходы (посещение елок, театров, ресторанов, туристические поездки и т.п.) – 721 грн, информирует еizvestia.com.

Как отмечают социологи, эту сумму следует понимать как довольно условную, отражающую некую центральную тенденцию в планируемых украинцами праздничных расходах. Реально же размеры этих расходов будут существенно различаться в разных семьях. К примеру, половина украинских семей, планирующих совершить новогодние расходы, потратит на это в совокупности менее 1 250 грн, а вторая половина – больше этой суммы.

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