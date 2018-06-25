Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха, который отказывается от пищи уже 99-й день, по так называемому «делу о патронах» отложили более чем на неделю — до 5 июля.

Соответствующее решение принял подконтрольный РФ «Железнодорожный районный суд» Симферополя, сообщает .

«Балуха не доставили в суд, поскольку Железнодорожный райсуд не знал, что в отношении него рассматривается другое уголовное дело, и он закреплен в данный момент за Раздольненским райсудом. Нужно было отправить требование о возможности этапировать его сюда для рассмотрения ходатайства», – прокомментировала ситуацию адвокат Ольга Динзе.

Она добавила, что если до 5 июля Раздольненский райсуд вынесет обвинительный приговор Балуху по уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания, Железнодорожный райсуд может отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении из-за того, что активист будет находиться после приговора на этапе в месте отбывания наказания.

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