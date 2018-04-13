22-летний Алексей Чалюк исчез в Хмельницкой области в ночь на 9 апреля.

Последний раз мужчину видели около 3.00 в поселке Понинка, что в Полонском районе.

Полиция и все неравнодушные не прекращают поиски, но как рассказывают родственники, все усилия пока тщетны, передает со ссылкой на .

"Он будто сквозь землю провалился, никто ничего не говорит и нельзя найти людей, которые его бы видели. Мы продолжаем искать, но пока нет ни одной зацепки, следовательно просим помочь всех, кто имеет какую-либо информацию", - рассказала Людмила, родственница мужчины.

Из дома Алексей выходил одетый в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и черные ботинки. Всех, кому известна какая-то информация, которая может помочь в поисках просят позвонить на линию "102" или по телефону 067 308-32-23.

Уже неделю нет никакой информации о возможном местонахождении спецназовца 3-го полка, участника АТО 28-летнего Дениса Кравченко с Кропивницкого. Ушел из дома еще 4 апреля и до сих пор не вернулся и не выходил на связь с родными. Телефон находится вне зоны досягаемости.

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