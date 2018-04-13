Журналисты пропагандистской телеканала "Россия-24" сняли сюжет о том, какие продукты нужно брать в бомбоубежища в случае, если начнется война.

Сюжет опубликован на фоне нарастающего противостояния России и ,передает со ссылкой на .

Корреспондент Евгений Тишковец, появившись в кадре, сразу озвучил главное правило продуктового набора для неприкосновенного запаса - "меньше сладостей, больше воды".

"Лучше только брать с собой в бомбоубежище рис, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяную крупу, консервы, оливковое масло и сухое молоко. Гречку, макароны, шоколад и сгущенное молоко не рекомендуем, ведь они мало сохраняются", - говорит в кадре он.

Он также предупреждает всех, кто собрался прятаться в бомбоубежище, что там должна быть температура не выше +22 градусов, в противном случае нормы потребления воды будут увеличиваться.

"Без еды человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает быстрее. Так, на питье взрослому мужчине нужно не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше. За 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление, а 21 литр на санитарно-гигиенические нужды и уборка помещения", - говорит Евгений Тишковец.

Также пропагандисты советуют брать с собой в бомбоубежище лекарства, в том числе медикаменты с йодом, несколько литров хлорки.

Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил. Такие действия связаны с возможным ракетным ударом по Сирии.

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