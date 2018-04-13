50 млн "послушных" россиян готовы выполнять любые приказы президента РФ Владимира Путина, отметил российский журналист Аркадий Бабченко. Бабченко: В России нет ни нации, ни народа Фото: Аркадий Бабченко / Facebook "В России нет ни нации, ни народа, ни граждан, сейчас там крепостные крестьяне. Если им скажут пойти воевать в Сирии или Донбассе, они безмолвно пойдут. Одним из главных ресурсов Путина (президент РФ Владимир Путин. – ) является 50 миллионов послушного боеспособного населения, которое готово исполнять его любые приказы", – сказал он.Журналист отметил, что ему "было бы интересно посмотреть на то, как России воюет с США в Сирии"."С моей эгоистической точки зрения, чем больше их закопают в песках Сирии, тем меньше их приедет в Донбасс. Поэтому я не имею ничего против", − заявил Бабченко. https://www.facebook.com/babchenkoa/videos/1349514185148811/ 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".По данным ряда американских СМИ, у берегов Сирии находится американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк".По данным американского телеканала CNBC, от ударов вооруженных сил США могут пострадать в Сирии два аэродрома, исследовательский центр и предприятие с химоружием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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