Министерство финансов США не назвало причин отставки директора управления по контролю за иностранными активами Джона Смита, который отвечал за введение ограничительных мер против РФ, КНДР и Сирии. Смит 11 лет проработал в минфине США Скриншот: Congressman Brad Sherman / YouTube Указанное подразделение занимается вопросами финансовой разведки, а также планированием и применением экономических санкций. Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных мер против РФ, КНДР, Сирии и других странМинистр финансов США Стивен Мнучин поблагодарил Смита за многолетнюю работу."Он играл важную роль в попытках ответить на вызовы современной внешней политики", – отметил глава ведомства.Причины ухода Смита не указываются. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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