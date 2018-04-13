Министерство финансов США не назвало причин отставки директора
управления по контролю за иностранными активами Джона Смита,
который отвечал за введение ограничительных мер против РФ, КНДР и
Сирии. Смит 11 лет проработал в минфине США Скриншот: Congressman
Brad Sherman / YouTube Указанное подразделение занимается вопросами
финансовой разведки, а также планированием и применением
экономических санкций. Смит проработал в OFAC 11 лет. Из них три
года возглавлял департамент. Координировал введение ограничительных
мер против РФ, КНДР, Сирии и других странМинистр финансов США
Стивен Мнучин поблагодарил Смита за многолетнюю работу."Он играл
важную роль в попытках ответить на вызовы современной внешней
политики", – отметил глава ведомства.Причины ухода Смита не
указываются.
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