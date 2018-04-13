Президент просит Кабинет Министров подготовить предложения о прекращении участия в уставных органах и закрытия соответствующего представительства.

"Учитывая то, что Украина никогда не была членом , и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах , так же как и про окончательное закрытие украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - сказал на Киевском форуме по безопасности,передает со ссылкой на .

По словам перзидента, необходимо проверить договорно-правовую базу, заключенное Украиной в рамках , относительно соответствия национальным интересам государства.

Украины разорвет программу экономического сотрудничества с Россией, которую заложили 2011-го. Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Через российскую агрессию на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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