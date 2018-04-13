Парламентарии считают, что закон который в 2014 году принимался для приватизации "Укррудпрома", не допустил к конкурсу ряд инвесторов. Нардепы с помощью КСУ хотят провести реприватизацию "Укррудпрома" Фото: ccu.gov.ua Парламентарии считают, что закон, который принимался для реализации предприятия, не допустил к конкурсу ряд инвесторов. Нардеп от "Самопомочі" Виктория Войцицкая заявила "Громадському", что "Укррудпром" нужно продать повторно по прозрачным правилам.Под обращением в КСУ подписались нардепы от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко, Мустафа Наейм и Сергей Лещенко, а также Иван Крулько от "Батьківщини", Антон Геращенко от "Народного фронта" и другие."Укррудпром" изначально был создан в форме государственной акционерной компании и включал Ингулецкий, Южный, Северный и Центральный горно-обогатительный комбинат, а также Криворожский железорудный комбинат, рудник "Сухая Балка", Балаклавское, Докучаевское, Новотроицкое рудоуправление и компанию "Кривбассвзрывпром". До продажи "Укррудпром" производил около 70% железорудной продукции и около 80% флюсов и известняков в Украине.Сейчас предприятием владеет холдинг "Метинвест" миллиардера Рината Ахметова и депутата от Оппозиционного блока Вадима Новинского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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