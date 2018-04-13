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54 нардепа попросили Конституционный Суд проверить законность приватизации "Укррудпрома"
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13.04.2018 04:02
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Парламентарии считают, что закон который в 2014 году принимался для
приватизации "Укррудпрома", не допустил к конкурсу ряд инвесторов.
Нардепы с помощью КСУ хотят провести реприватизацию "Укррудпрома"
Фото: ccu.gov.ua Парламентарии считают, что закон, который
принимался для реализации предприятия, не допустил к конкурсу ряд
инвесторов. Нардеп от "Самопомочі" Виктория Войцицкая заявила
"Громадському", что "Укррудпром" нужно продать повторно по
прозрачным правилам.Под обращением в КСУ подписались нардепы от
Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко, Мустафа Наейм и Сергей
Лещенко, а также Иван Крулько от "Батьківщини", Антон Геращенко от
"Народного фронта" и другие."Укррудпром" изначально был создан в
форме государственной акционерной компании и включал Ингулецкий,
Южный, Северный и Центральный горно-обогатительный комбинат, а
также Криворожский железорудный комбинат, рудник "Сухая Балка",
Балаклавское, Докучаевское, Новотроицкое рудоуправление и компанию
"Кривбассвзрывпром". До продажи "Укррудпром" производил около
70% железорудной продукции и около 80% флюсов и известняков в
Украине.Сейчас предприятием владеет холдинг "Метинвест" миллиардера
Рината Ахметова и депутата от Оппозиционного блока Вадима
Новинского.
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