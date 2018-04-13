На тренерском мостике женской сборной Украины по биатлону произошли изменения. Команда остались без главного тренера - словенского специалиста Уроша Велепца. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

По его словам, с нового сезона вместо Велепца с украинскими биатлонистками работать новый учитель. При этом имя будущего тренера сборной пока неизвестно, передает со ссылкой на .

Урош не раз отмечал, что у него есть несколько предложений от других сборных.

Велепец возглавил украинскую женскую команду в 2015 году. Его договор с Федерацией биатлона Украины заканчивался после завершения олимпийского сезона.

По мужской сборной Украины по биатлону, то команду и в дальнейшем будет возглавлять Юрай Санитра.

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане украинские биатлонисты не завоевали ни одной награды.

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