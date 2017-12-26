Это может привести к дефициту в стране электроэнергии и необходимого для ее генерации угля. И это только один из признаков приближающегося криптовалютного кризиса, считает форекс-аналитик компании Nomura Джордан Рочестер.

Об этом пишет Хайтек со ссылкой на Business Insider.

Главный вывод аналитика: биткойн начинает существенно влиять на другие сферы экономики, прежде только, на энергетику. «Оценки были сделаны в марте 2016 года, на ожиданиях, что к 2020 году майнинг биткойнов будет требовать столько же электроэнергии, сколько вся Дания, — говорит Рочестер. — Сегодня биткойн уже достиг этой отметки, на три года раньше планируемого срока». С увеличением количества биткойнов в обращении, растет сложность вычислений, а вместе с ней и потребление электричества.

«До тех пор, пока „доказательство работы“ является наиболее распространенной формой выпуска криптовалюты, это будет приводить к экономическим и экологическим издержкам», — говорит Рочестер, который сообщил, что «имеет личную заинтересованность в биткойне и эфире».

Биткойн с рыночной капитализацией в $300 млрд уже оказывает влияние на рынок производителей чипов. Nvidia и AMD получают дополнительных доход от биткойн-индустрии. Причем, акции некоторых компаний сразу растут, если к их имени добавляется слово «блокчейн».

«Биткойн еще слишком молод, чтобы оказывать влияние на глобальный рынок, — говорит Рочестер. — Однако, он уже влияет на региональные рынки Азии. На Японию приходится половина всей мировой торговли биткойном, на США — четверть. Если и произойдет криптовалютный кризис, то, скорее только, в Азии».

Если бы майнеры биткойна со только мира создали отдельное государство, то они заняли бы 61-е место в мире по потреблению электроэнергии, оставив позади 159 стран. К такому выводу пришли аналитики британского сервиса Power Compare. По их оценкам, если добыча криптовалюты будет развиваться теми же темпами, то к 2020 году биткойн будет потреблять всю мировую энергию.

По его словам, в общей сложности из фонда в этом году будет изъято около 1 триллиона рублей, информирует news.eizvestia.com.

Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, цитирует Силуанова ТАСС. На 1 декабря в фонде, который собирался за счет нефтегазовых доходов в период «тучных» лет дорогой нефти, оставалось 992 млрд рублей. По сравнению с февралем 2015-го, когда фонд распечатали, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, его размер сократился почти в 6 раз, или на 4,9 триллиона рублей.

Еще около 660 млрд рублей будет изъято из средств Фонда национального благосостояния, сообщил Силуанов. Его начали тратить в сентябре для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда — примерно по 160 млрд рублей в месяц. К началу декабря из фонда ушло 490 млрд рублей.

Со следующего года скорость расходования ФНБ увеличится почти вдвое, следует из закона о бюджете, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря: только из фонда планируется взять 1,113 трлн рублей.

На 1 января, по прогнозу Минфина, размер ФНБ составит 3,7 триллиона рублей. Впрочем, больше трети этой суммы — 1,4 трлн — уже вложено.

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На изначально заявленные цели — реализацию «самоокупаемых инфраструктурных проектов» — ушло лишь 12% ФНБ, или 506 млрд рублей.

200 млрд рублей и 6,25 млрд долларов было брошено на спасение Внешэкономбанка, который из-за санкций Запада и убыточных мегастроек оказался на грани дефолта в 2016 году. Еще 3 млрд долларов ушло на покупку еврооблигаций Украины в попытке удержать у власти Виктора Януковича за два месяца до его свержения и бегства из страны.

279 млрд рублей было влито в капитал российских госбанков через покупку их привилегированных акций.

Ликвидная часть ФНБ, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составляет, таким образом, 2,3 трлн рублей.

Со следующего года ФНБ будет объединен с Резервным фондом и начнет пополняться за счет валюты, которую Минфин покупает на бирже, используя для этого доходы бюджета от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

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Всего в резервы будет направлено 70% нефтегазовых доходов государства — вдвое больше, чем в этом году, сообщил Силуанов. Если баррель будет стоить дороже 60 долларов, на скупку валюты уйдет 2,8 трлн рублей; в базовом сценарии — при нефти по 55 — сумма уменьшится до 2 триллионов рублей.

Впрочем, даже в этом случае пополнение ФНБ будет вдвое больше расходов из него, заявил министр. В результате по итогам 2018 года фонд может вырасти на 1 трлн рублей.

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