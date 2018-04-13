В Гондурасе на карибском острове Роатан круизный лайнер "MSC Armonia" не смог правильно пришвартоваться и врезался в причал.

В это время на борту находились около 1800 пассажиров вместе с членами экипажа. По словам капитана корабля, никто из пассажиров и членов команды не пострадал, передает со ссылкой на .

"Сообщений о раненых или погибших нет. Судно также не претерпело больших повреждений. Лайнер прошел техническую проверку и дальше выйдет в море согласно графику ", - сообщили в пресс-службе компании-владелицы лайнера.

По свидетельствам местной прессы, корабль во время "параллельной парковки" набрал высокую скорость - 20 узлов в час (26 км / ч).

Момент столкновения люди засняли на камеру.

С видео видно, что лайнер уже сбросил якорь, но за высокой скорости не смог вовремя остановиться.

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