Уже в начале лета в Украине могут существенно подорожать все дешевые марки сигарет. уже подготовило соответствующий законопроект. Об этом идет речь в статье "Шоковая терапия для рынка сигарет Украины: под кого меняет правила игры",передает со ссылкой на .

"Если документ примут, самая дешевая связка сигарет будет стоить почти 27 грн. Сейчас в дешевом сегменте цена на сигареты колеблется в диапазоне от 18-22 грн", - пишут авторы.

Как отмечается в статье, такое повышение затронет треть всех курильщиков в стране, которых по оценкам Всемирного банка, насчитывается больше 7 млн.

"Многие из тех, кто курит (порядка 2-3 млн) это люди небогатые, которые и нынешние цены на сигареты едва тянут, и часто экономят на чем-то другом. Если цена снова вырастет, им придется экономить еще больше, или же искать возможность купить "серую" продукцию", - говорится в материале.

Кроме того, как отмечается, производят дешевые сигареты в основном небольшие украинские фабрики, и они не смогут соперничать с международными концернами, если им придется поднять цену. Сегодня цена это их главное конкурентное преимущество.

"При таком положении вещей заявления о наполнении казны и борьбе за здоровый образ жизни звучат несколько сомнительно… В итоге часть табачного рынка уйдет в тень, покупательская способность украинцев упадет, а ряд производителей обанкротится, и перестанет платить зарплаты и налоги. Где здесь польза государства и бюджета?", - задают вопрос журналисты.

При этом, как отмечает автор, в выигрыше точно будут международные табачные производители (Бритиш-Амекэн Тобакко, Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина), которые руками чиновников сегодня хотят зачистить украинский рынок от местных конкурентов. Еще "в плюсе" окажется дистрибьютор сигарет компания "Тедис".

"И, конечно же, конкретную личную выгоду получат чиновники и депутаты, которые сегодня так активно лоббируют принятие этого законопроекта. По нашей информации, сегодня инициативу Минфина уже согласилась поддержать Государственная фискальная служба, которую возглавляет Мирослав Продан, а с остальными согласовывающими органами ведется активная работа", - говорится в материале.

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