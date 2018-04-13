За 26 лет независимости в Украине было 22 министра здравоохранения, что не позволило провести полноценную медицинскую реформу, отметила исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун. Супрун: И президент, и премьер понимают, что нашей стране сейчас нужна устойчивость Фото: Уляна Супрун / Facebook "Я думаю, и президент, и премьер понимают, что нашей стране сейчас нужна устойчивость. Мы вместе с другими членами правительства постоянно слышим от наших международных партнеров, насколько сейчас важно, чтобы не было досрочных выборов ни парламента, ни президента, чтобы все мы имели время и возможность поработать. Менять команду в то время, когда начинается реформа, опасно. Опасно для реформы и ее продолжения", – пояснила Супрун.Она напомнила, что за 26 лет независимости в Украине было 22 министра здравоохранения."В среднем 11 месяцев каждый, дольше только, кажется, три года. Этого времени мало, чтобы провести какую-либо реформу", – заверила она.Глава Минздрава убеждена, что в Верховной Раде нет голосов для ее отставки."Со мной говорили народные депутаты от "Самопомочі", от "Народного фронта", от Блока Петра Порошенко некоторые депутаты, я услышала от них поддержку", – добавила она.Супрун также не считает проблемой, что до сих пор работает в статусе исполняющей обязанности, поскольку "пришла в Минздрав не ради кресла или власти".Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.В марте 2018 года руководитель Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства немедленно внести в Раду представление на министра здравоохранения Украины и отстранить от исполнения обязанностей Супрун. Он назвал ее "доктор Смерть".3 апреля парламентский комитет по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров об увольнении Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от БПП Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".4 апреля Гройсман поблагодарил Супрун за проводимые ею реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и попытках пиара. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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