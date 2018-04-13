|Полицейский набросился на водителя, который отказался показать документы
|13.04.2018 04:55
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В Мариуполе разгорелся скандал между инспектором патрульной полиции и водителем.
Полицейский остановил автомобиль и попросил показать документы. Водитель не согласился с причиной остановки и отказался предъявлять права "без законных требований". После этого правоохранитель буквально выволок его из автомобиля и начал спор,передает со ссылкой на .
Соответствующее видео было опубликовано в группе Facebook Мариуполь City. На записи видно, как полицейский обвинил водителя в том, что он не пропустил людей на пешеходном переходе. Но водитель отрицал факт нарушения правил дорожного движения.
"Я ничего не нарушал, ребята, давайте рассматривать это", - возразил водитель.
"Я вас трижды попросил нормально ... Слышишь, я тебе еще раз говорю. Я тебе вот эту камеру в ж * пу засуну, понял?", - пригрозил полицейский.