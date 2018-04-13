Государственная фискальная служба выписала штраф в размере 1,75 млн грн жительнице Харькова Анне Кривуц.

Девушку обвиняют в уклонении от уплаты таможенного налога. Документ с соответствующим постановлением опубликовала на своей странице в сети бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова,передает со ссылкой на .

ГФС наложил на девушку штраф в размере 300 % невыплаченной суммы 1 миллион 755 тысяч 647 гривен. В ближайшее время ей должны направить копию соответствующего постановления.

Полмиллиона гривен штрафа за "еврономер" выписали Светлане Зайцевой, многодетной матери из Запорожья. Имеет авто с польской регистрацией. Обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей.

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