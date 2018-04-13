Погода, Новости, загрузка...
Харьковчанке выписали почти 2 млн штрафа за "евробляху"
13.04.2018 05:11
Харьковчанке выписали почти 2 млн штрафа за "евробляху" По теме:

Государственная фискальная служба выписала штраф в размере 1,75 млн грн жительнице Харькова Анне Кривуц.

Девушку обвиняют в уклонении от уплаты таможенного налога. Документ с соответствующим постановлением опубликовала на своей странице в сети бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова,передает со ссылкой на .

ГФС наложил на девушку штраф в размере 300 % невыплаченной суммы 1 миллион 755 тысяч 647 гривен. В ближайшее время ей должны направить копию соответствующего постановления.

Полмиллиона гривен штрафа за "еврономер" выписали Светлане Зайцевой, многодетной матери из Запорожья. Имеет авто с польской регистрацией. Обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить