Жителям Обуховского и Васильковского районов Киевской области, кроме полотенец с фамилией народного депутата от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко, на 8 марта дарили шампуни, отметил парламентарий от "Народного фронта" Виктор Романюк. В сети опубликовали фото предвыборных подарков Фото: Денис Бигус / Facebook Романюк заявил, что 8 марта "носители политической коррупции навязывали жителям регионов традиционные "гречневые наборы", побуждая голосовать за кого нужно на следующих парламентских выборах"."В частности, избирателей подкупали дешевыми средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко" (нардеп от Блока Петра Порошенко. – )", – говорится в обращении депутата.Денис Бигус в Facebook опубликовал фото наборов. https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10210725357561330 Романюк просит привлечь к уголовной ответственности организаторов подкупа. В НАБУ изданию отказались говорить, был ли зарегистрирован требование нардепа. Кононенко на телефонные звонки журналистов не отвечал.Очередные выборы в Раду должны состояться 27 октября 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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