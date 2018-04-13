Жителям Обуховского и Васильковского районов Киевской области,
кроме полотенец с фамилией народного депутата от Блока Петра
Порошенко Игоря Кононенко, на 8 марта дарили шампуни, отметил
парламентарий от "Народного фронта" Виктор Романюк. В сети
опубликовали фото предвыборных подарков Фото: Денис Бигус /
Facebook Романюк заявил, что 8 марта "носители политической
коррупции навязывали жителям регионов традиционные "гречневые
наборы", побуждая голосовать за кого нужно на следующих
парламентских выборах"."В частности, избирателей подкупали дешевыми
средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами
китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко"
(нардеп от Блока Петра Порошенко. –
)", – говорится в обращении депутата.Денис Бигус в
Facebook опубликовал фото наборов.
https://www.facebook.com/monti.czardas/posts/10210725357561330
Романюк просит привлечь к уголовной
ответственности организаторов подкупа. В НАБУ
изданию отказались говорить, был ли зарегистрирован требование
нардепа. Кононенко на телефонные звонки журналистов не
отвечал.Очередные выборы в Раду должны состояться 27 октября 2019
года.
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