|Netflix отказался показывать фильмы на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе
|13.04.2018 05:22
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Стриминговий сервис Netflix не будет показывать фильмы своего производства на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе. Об этом изданию Variety сообщил директор по контенту Тед Сарандос, информирует
“Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных условиях с другими”, — сказал Сарандос. По его словам, он не видит оснований показывать фильмы вне конкурса, поскольку запрет был направлен умышленно против Netflix.
Как известно руководство Каннского фестиваля ввело правило, позволяющее участвовать в конкурсе только фильмам, показанным в кинотеатрах во Франции. Поскольку французское законодательство запрещает показывать фильмы на стриминговых сервисах в течение трех лет после кинопроката, Netflix отказался выполнять это правило.
Как сообщал 71-й Каннский фестиваль объявил программу.