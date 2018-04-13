|Минюст подписал четыре европейские конвенции по защите прав человека
|13.04.2018 05:43
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Глава Министерства юстиции Украины Павел во время визита в Копенгаген (Дания) подписал четыре Европейские конвенции по защите прав человека. Об этом сообщил в Facebook.
посетил в Копенгагене международную конференцию "Продолжение реформы системы Европейской конвенции защиты прав человека - лучший баланс, улучшенная защита", передает со ссылкой на .
В частности, были подписаны такие документы:
Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам; Европейская конвенция о вручении за рубежом документов по административным делам; Европейская конвенцаия о получении за рубежом информации и доказательств по административным делам; Протокол, вносящий изменения в Дополнительного протокола к Конвенции о передаче осужденных лиц
"Каждый из этих документов станет шагом в формировании в Украине современных европейских стандартов жизни", - отметил .
Щойно у Копенгагені підписали вкрай важливі документи: - Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів; - ...
Опубліковано Павлом Петренком 12 квітня 2018 р.
Напомним, ранее в Минюсте заявили, что Украина не имеет задолженностей с выплатами по решениям Европейского суда по правам человека. Также в 2018 году правительство отчиталось Комитета министров Совета Европы о выплате возмещения, присужденной Европейским судом по правам человека за всеми принятыми решениями, которые вступили в законную силу по состоянию на 31 декабря 2017 года.