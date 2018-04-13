Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранения политической системы КНДР.

Об этом сообщает Tokyo Shimbun со ссылкой на источники.

По информации газеты, Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине в частности отметил, что «если США отреагируют честным образом, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США».

В качестве условий для осуществления этого процесса руководитель КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны. Ким Чен Ын также заявил, что Северной Корее не нужно ядерное оружием, если «США прекратят свою враждебную политику по отношению к ней».

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