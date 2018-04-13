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США готовы нанести удар по восьми объектам Сирии
13.04.2018 05:58

США рассматривает в качестве возможных целей для ударов восемь различных объектов в Сирии

 

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Среди потенциальных целей, в частности, два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

Источник телеканала также отметил, что Сирия перебросила значительные ресурсы на аэродромы, где базируются российские военные, в надежде на то, что Вашингтон не захочет наносить удар по ним.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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