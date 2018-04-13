|США готовы нанести удар по восьми объектам Сирии
|13.04.2018 05:58
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США рассматривает в качестве возможных целей для ударов восемь различных объектов в Сирии
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.
Среди потенциальных целей, в частности, два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.
Источник телеканала также отметил, что Сирия перебросила значительные ресурсы на аэродромы, где базируются российские военные, в надежде на то, что Вашингтон не захочет наносить удар по ним.
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