США рассматривает в качестве возможных целей для ударов восемь различных объектов в Сирии Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник. Среди потенциальных целей, в частности, два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия. Источник телеканала также отметил, что Сирия перебросила значительные ресурсы на аэродромы, где базируются российские военные, в надежде на то, что Вашингтон не захочет наносить удар по ним. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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