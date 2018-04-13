Десятого апреля состоялась открытая встреча Марка Цукерберга с законодателями, на которой основатель социальной сети объяснял ситуацию относительно утечки данных. Так, из серверов Facebook утекла информация миллионов пользователей. За происходящим наблюдало множество журналистов и обычных пользователей, поскольку была организована онлайн-трансляция.

Люди, прежде только, обратили внимание на странную подушку, на которой сидел Цукерберг. Неужели аксессуар является некой зарядкой для робота? Ранее по сети ходили домыслы, что Марк является рептилоидом.

Пользователи Интернета считают основателя Facebook инопланетянином не просто так. Цукерберг в одном интервью сделал оговорку, что он “был человеком”. Кроме того, он имеет какой-то неестественный прогиб ноги, а также обладает особой манерой поедания хлеба.

На очередном собрании все обратили еще внимание на странную улыбку, свойственную роботам. Может, Марк является машиной, которая пытается максимально быть похожей на человека?

Цукерберг не смог ответить на ряд простых вопросов, например, почему не оповестили пользователей об утечке до скандала. Основатель соцсети якобы давал один ответ: “Мне это необходимо обсудить с командой”.

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