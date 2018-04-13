Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке международного ответа на предполагаемое использование химического оружия в Сирии

Об этом сообщил официальный представитель премьера Великобритании.

«Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по выработке международного ответа», – говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Напомним, на прошлой неделе недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

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