"Умными" автоматизированными роботами-кассирами оснащен офис площадью 165 квадратных метров в районе Хуанпу, передает со ссылкой на .

С помощью роботов можно открыть счет, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и получить услуги по управлению активами.

На входе в отделение клиентов встречает "доброжелательный" робот, который может отвечать на вопросы, используя систему распознавания голоса. При первом визите робот сканирует документы клиента, в дальнейшем определяет его с помощью системы распознавания лиц.

Ожидается, что новый филиал сможет обрабатывать 90% наличных и безналичных операций

В China Construction Bank говорят, что только установили 1600 "умных" машин самообслуживания в 360 отделениях.

Компания International, которая разработала мобильный помощник Siri, создает нового робота. Он сможет заменить сапера или хирурга.Этого работа назвали Taurus. Он уже знает функции сапера.

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