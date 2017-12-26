Финская певица Тарья Турунен выступила в Киеве. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Турунен в Киеве говорила
на украинском языке Фото: пресс-служба "Квартал-Концерт" Об этом
сообщает пресс-служба "Квартал-Концерт".Дирижировал потомок
композитора Николая Лысенко, полный его тезка. "Вітаю,
Київ!" – Турунен произнесла слова приветствия на украинском
языке. Певица представила рождественскую программу и альбом From
Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas).Пластинка совмещает
разные музыкальные стили: dark ambient, ethereal, neoclassical и
new age. Выступление певицы состояло из "белой" и "черной" частей,
каждая из которых длилась по часу. Турунен в белом платье исполнила
такие песни, как O Holy Night, White Christmas, Silent Night. В
черном она спела композиции, относящиеся к тематике Black
Christmas.ВИДЕОВидео: Компания Квартал-Концерт / YouTube
Концерт состоялся 21 декабря 2017 года в Октябрьском
дворце.Организаторы намерены пригласить Турунен снова в 2018 году.
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