Финская певица Тарья Турунен выступила в Киеве. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Турунен в Киеве говорила на украинском языке Фото: пресс-служба "Квартал-Концерт" Об этом сообщает пресс-служба "Квартал-Концерт".Дирижировал потомок композитора Николая Лысенко, полный его тезка. "Вітаю, Київ!" – Турунен произнесла слова приветствия на украинском языке. Певица представила рождественскую программу и альбом From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas).Пластинка совмещает разные музыкальные стили: dark ambient, ethereal, neoclassical и new age. Выступление певицы состояло из "белой" и "черной" частей, каждая из которых длилась по часу. Турунен в белом платье исполнила такие песни, как O Holy Night, White Christmas, Silent Night. В черном она спела композиции, относящиеся к тематике Black Christmas.ВИДЕО Видео: Компания Квартал-Концерт / YouTube Концерт состоялся 21 декабря 2017 года в Октябрьском дворце.Организаторы намерены пригласить Турунен снова в 2018 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки турунен украинском языке квартал-концерт киеве Теги: новости