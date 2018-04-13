Совбез ООН проведет заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы 13 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву).

Накануне информацию о том, что российская задача призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антонио Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета, сообщал Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщал постпред РФ при ООН заявил, что “не исключает войну между РФ и США”.

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