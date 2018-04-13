Люди сразу же сообщили о находке Йоркширской природоохранной организации. Запечатлела животное Карен Харгрив. Женщина решила провести опыт, чтобы выяснить, как организация по охране животных отреагирует на заявку. Она приехала на место обнаружения тюленя на следующий день, и, к большому удивлению, тюлень был на месте.

Скорее только, морское животное преодолело путь от Северного моря по реке Ривер-Соул, гонясь за лососем. Как отмечают работники организации “Живые моря”, тюленей часто находят далеко от берега. “Заблудившиеся” животные обычно не нуждаются в помощи: они в состоянии вернуться в море самостоятельно. Наверное, в нашем случае специалисты тоже решили не трогать тюленя, а дать ему возможность самостоятельно решить, что делать в сложившейся ситуации.

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