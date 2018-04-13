|Официальный курс гривны установлен на уровне 25,98 грн/доллар
|13.04.2018 06:22
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,98 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 апреля установлены на таком уровне:
25,986350 грн за доллар;
32,022979 грн за евро;
0,418690 грн за российский рубль;
36,916225 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 апреля, курс всех валют, кроме евро (курс которого снизился), вырос.
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