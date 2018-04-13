На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,98 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 апреля установлены на таком уровне:

25,986350 грн за доллар;

32,022979 грн за евро;

0,418690 грн за российский рубль;

36,916225 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 апреля, курс всех валют, кроме евро (курс которого снизился), вырос.

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