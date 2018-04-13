|Умер легендарный советский спортсмен
|13.04.2018 06:22
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Ушел из жизни известный советский и эстонский спортсмен Федор Колчин. Трагедия произошла на 62-м году жизни лыжника, передает со ссылкой на .
Федор Колчин - сын олимпийского чемпиона (1956 год) Павла Колчина и олимпийской чемпионки (1964) Алевтины Колчин.
Он - трехкратный чемпион СССР, серебряный призер чемпионата СССР 1981, победитель юниорского чемпионата мира 1977, многократный чемпион Эстонии.
Спортсмен, который принимал участие в лыжном двоеборье, выступал за клуб "" (Тарту).
Федор Колчин участвовал в Олимпийских играх 1980 года, на которых занял 15-е место.
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