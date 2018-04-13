Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции хочет получить право определять специальный порядок подачи деклараций не только разведчиками, как это разрешено сейчас, но и другим силовикам, которые отправляются для выполнения задач в зону АТО, выяснил Центр противодействия коррупции. Активисты утверждают, что НАПК хочет внедрить ряд "абсурдных норм" Скриншот: 112 Украина / Youtube Согласно инициативе, НАПК хочет получить право определять специальный порядок подачи деклараций не только для оперативников и разведчиков, как это разрешено сейчас, но и для других силовиков, которые выполняют задачи в военно-гражданских администрациях, а также для внутренне перемещенных лиц."Это откроет ящик Пандоры и позволит скрывать декларации тысячам чиновников, которые будут иметь справки о том, что являются внутренне перемещенными лицами. Теперь любой прокурор ГПУ или чиновник Нацполиции, который съездит в командировку в АТО, будет иметь индульгенцию от подачи деклараций", – пояснил глава ЦПК Виталий Шабунин.Также активисты выяснили, что НАПК предлагает не показывать в публичном доступе занимаемую должность декларанта, а также населенный пункт, в котором он владеет имуществом."Стоимость дома в Конча-Заспе и в 100 км от Киева может отличаться в десятки раз. Закрыв эту информацию от общественности, НАПК действительно блокирует возможность проследить образ жизни чиновника", – отметила адвокат Елена Щербань.Предусматривается создание в государственных органах и предприятиях спецподразделений подчиненных НАПК для контроля и координации выполнения антикоррупционного законодательства, что потребует серьезного бюджетного ресурса.Кроме того НАПК хочет беспрепятственно получать доступ к банковской тайне. Сейчас агентство может это делать только через суд.Среди других "абсурдных норм" – признать командировки как уважительную причину для несвоевременного представления декларации или не увольнять наказанных административным взысканиям за коррупцию госслужащих без решения суда, добавили в ЦПК.Электронное декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре 2016 года. Это было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима.В марте 2017 года Верховная Рада обязала подавать е-декларации членов общественных организаций. Изменения в законодательстве раскритиковали ряд западных стран, но поправки до сих пор не отменили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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