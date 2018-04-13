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Активисты заявили, что НАПК инициировало законопроект, который позволит скрывать декларации тысячам чиновников и силовиков
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13.04.2018 06:31
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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции хочет получить
право определять специальный порядок подачи деклараций не только
разведчиками, как это разрешено сейчас, но и другим силовикам,
которые отправляются для выполнения задач в зону АТО, выяснил Центр
противодействия коррупции. Активисты утверждают, что НАПК хочет
внедрить ряд "абсурдных норм" Скриншот: 112 Украина / Youtube
Согласно инициативе, НАПК хочет получить право определять
специальный порядок подачи деклараций не только для оперативников и
разведчиков, как это разрешено сейчас, но и для других силовиков,
которые выполняют задачи в военно-гражданских администрациях, а
также для внутренне перемещенных лиц."Это откроет ящик Пандоры и
позволит скрывать декларации тысячам чиновников, которые будут
иметь справки о том, что являются внутренне перемещенными лицами.
Теперь любой прокурор ГПУ или чиновник Нацполиции, который съездит
в командировку в АТО, будет иметь индульгенцию от подачи
деклараций", – пояснил глава ЦПК Виталий Шабунин.Также
активисты выяснили, что НАПК предлагает не показывать в публичном
доступе занимаемую должность декларанта, а также населенный пункт,
в котором он владеет имуществом."Стоимость дома в Конча-Заспе и в
100 км от Киева может отличаться в десятки раз. Закрыв эту
информацию от общественности, НАПК действительно блокирует
возможность проследить образ жизни чиновника", – отметила
адвокат Елена Щербань.Предусматривается создание в государственных
органах и предприятиях спецподразделений подчиненных НАПК для
контроля и координации выполнения антикоррупционного
законодательства, что потребует серьезного бюджетного ресурса.Кроме
того НАПК хочет беспрепятственно получать доступ к банковской
тайне. Сейчас агентство может это делать только через суд.Среди
других "абсурдных норм" – признать командировки как
уважительную причину для несвоевременного представления декларации
или не увольнять наказанных административным взысканиям за
коррупцию госслужащих без решения суда, добавили в ЦПК.Электронное
декларирование доходов чиновников в Украине запустили в сентябре
2016 года. Это было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима.В марте 2017 года
Верховная Рада обязала подавать е-декларации членов общественных
организаций. Изменения в законодательстве раскритиковали ряд
западных стран, но поправки до сих пор не отменили.
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