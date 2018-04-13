|World Press Photo 2018: названы лучшие фотографии за последний год
|13.04.2018 06:36
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Главный приз конкурса World Press Photo 2018 получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за снимок горящего протестующего. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт награды.
Человек на фото - участник демонстрации против решения венесуэльского президента Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны. Акция протеста состоялась в Каракасе 3 мая 2017 года. В этот день в результате столкновений протестующих с полицией в столице Венесуэлы пострадали несколько сотен человек.
Также организатор опубликовали список лучших фотографий-номинантов, которые также принимали участие в конкурсе за звание лучшей журналистской фото-работы.
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