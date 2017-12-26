Сегодня на просп. Степана Бандеры в из грузовика на проезжую часть вывалилась строительная смесь, передает со ссылкой на .

Пока коммунальщики убирали жижу, на дороге образовалась пробка в направлении микрорайона Петровка, сообщили в КК "Киевавтодор".

Владелец транспортного средства не исчез с места происшествия, а наоборот помогал автодоровцам собирать грязь.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обратился к водителям грузовых транспортных средств и компаний-перевозчиков с просьбой надежно закреплять грузы, чтобы исключить их падение во время движения.

Десятки килограммов мандаринов высыпались из фуры на проезде Гальченко в Днепре вечером 3 декабря. Фрукты рассыпались с кузова на дорогу после аварии, в которую попал грузовик. Когда прибыли полицейские, участников уже не было. Их разыскивают.

Мандарины бросились собирать в сумки жители придорожных домов. Жаловались, что много плодов подавили машины. Некоторые ели фрукты на улице.

Позже остатки фруктов с трассы убрали коммунальной техникой.

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