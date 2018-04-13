Российская оппозиция планирует масштабные митинги на пятое мая, уличные протесты будут посвящены предстоящей инаугурации Владимира Путина, которая пройдет седьмого мая.

Акцию «Путин нам не царь» презентовал в социальных сетях российский оппозиционер Алексей Навальный.

На его канале в Youtube вышел ролик, посвященный предстоящему событию и собрал более 800 тысяч просмотров менее чем за сутки.

«5 мая выходите на улицу своего города против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония — в поддержку своего права быть настоящим гражданином России», — написал в своем видео блоге Навальный.

Он уточнил, что после инаугурации Путин останется у руля еще на шесть лет и будет управлять страной в интересах кучки приближенных.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира