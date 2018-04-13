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«Путин нам не царь», — Навальный призывает россиян выходить на митинги 5 мая
13.04.2018 06:39
«Путин нам не царь», — Навальный призывает россиян выходить на митинги 5 мая Алексей Навальный призывает своих сторонников выйти на улицы накануне инаугурации бессменного президента.

Российская оппозиция планирует масштабные митинги на пятое мая, уличные протесты будут посвящены предстоящей инаугурации Владимира Путина, которая пройдет седьмого мая.

Акцию «Путин нам не царь» презентовал в социальных сетях российский оппозиционер Алексей Навальный.

На его канале в Youtube вышел ролик, посвященный предстоящему событию и собрал более 800 тысяч просмотров менее чем за сутки.

«5 мая выходите на улицу своего города против коррупции, против установления монархии, против неравенства, цензуры и беззакония — в поддержку своего права быть настоящим гражданином России», — написал в своем видео блоге Навальный.

Он уточнил, что после инаугурации Путин останется у руля еще на шесть лет и будет управлять страной в интересах кучки приближенных.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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