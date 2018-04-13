|Куда ударит Трамп. Вскрылись подробности
|13.04.2018 06:39
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США готовые разбомбить восемь потенциальных целей в Сирии в случае военного ответа на химатаку в Думе.
Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, информирует svodka.net.
«Эти цели включают в себя два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект химического оружия», — сказано в материале.
При этом источник уточнил, что армия Башара Асада спрятала значительное количество воздушных ресурсов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним.
«Мы смотрим очень серьезно, очень внимательно на эту ситуацию, и мы видим, что происходит», — сказал Трамп в четверг журналистам.
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