США готовые разбомбить восемь потенциальных целей в Сирии в случае военного ответа на химатаку в Думе.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, информирует svodka.net.

«Эти цели включают в себя два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект химического оружия», — сказано в материале.

При этом источник уточнил, что армия Башара Асада спрятала значительное количество воздушных ресурсов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним.

«Мы смотрим очень серьезно, очень внимательно на эту ситуацию, и мы видим, что происходит», — сказал Трамп в четверг журналистам.

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