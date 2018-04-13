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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный – штаб АТО
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13.04.2018 06:39
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12 апреля оккупанты применяли гранатометы, минометы, пулеметы,
зенитные установки и вооружение БМП, сообщили в пресс-центре штаба
АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском
направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 13
апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на
донецком направлении сепаратисты использовали минометы, пулеметы,
зенитные установки и вооружение БМП возле Песок, щахты
"Бутовка", Талаковки, Водяного, Опытного, Авдеевки, Марьинки,
Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и
Гнутово. На луганском направлении оккупанты применяли
гранатометы в районе Троицкого, Крымского, Луганского, Железного,
Зайцево, Новозвановки и Светлодарска, говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1920382554639208
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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