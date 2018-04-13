|Надя Дорофеєва з"явилась на "Лізі сміху" у "розірваній" блузці (ФОТО)
|13.04.2018 06:45
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Відома українська співачка Надя Дорофєєва віднедавна ще й тренер у "Лізі сміху", тож час від часу зірка тішить шанувальників світлинами з-за куліс.
Так, днями Надя продемонструвала стильний і трохи дивний образ. Для виходу на сцену зірка обрала oversize-сорочку з відкритою лінією плеча і зав'язками на рукавах від українського бренду Katimo Clothes, вартістю 2000 гривень, і блакитні укорочені джинси від TAGO.
Свій наряд артистка доповнила рожевими човниками.
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