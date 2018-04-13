По результатам прошлого года Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития 581 млн евро. Кроме того, было выдано кредитов на рекордную сумму в 9,7 млрд евро.

В 2017 году 70% средств, которые получила Украина от , были направлены на проекты по энергоэффективности, передает со ссылкой на .

"Финансирование энергоэффективности является приоритетом деятельности . В прошлом году 70% всех средств, предоставленных банком Украины, были связаны с такими проектами", - сообщил ассоциированный директор Департамента энергоэффективности и изменения климата в Украине, Польше и на Кавказе Сергей Масличенко.

выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой обл.

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