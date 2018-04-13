«Нарядная» мечта сепни», – подписаны снимки, опубликованные в Twitter БыльБылева.

Так, некогда красивые палатки буквально превратились в руины. А на земле валяется много мусора, который был когда-то частью этих помещений.

«Что это членцы пометили?» – подписан еще один снимок дома, в котором выбиты в некоторых местах в результате обстрела стекла.

В комментариях пользователи отметили, что вероятно это свежие «залеты», а жить с видом на Пески сейчас – сомнительное удовольствие.

«Конечно, жить там сейчас с видом на Пески — сомнительное удовольствие», «Свежие залеты, видимо», – прокомментировали пользователи.

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