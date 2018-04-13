По словам источников ВВС, премьер-министр Британии Тереза Мэй готова действовать против режима президента Сирии Башара Асада без одобрения британского парламента. Правительство Британии не принимало решение о военной операции в Сирии, заявил член Кабинета Фото: ЕРА "Кабинет министров согласился с тем, что крайне важно, чтобы использование химического оружия не оставалось без внимания", – говорится в сообщении.Премьер-министр Тереза Мэй будет согласовывать свои действия с союзниками – Францией и США, отметили в правительстве.Как рассказал BBC министр транспорта Джо Джонсон, "решения о военных действиях" члены Кабинета не принимали.Издание The Times писало, что военную операцию в Сирии должен утвердить Кабинет министров Соединенного Королевства, а затем одобрить парламент.По словам источников ВВС, Мэй готова действовать против режима Асада и без одобрения парламента.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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