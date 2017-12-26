главный суд Австрии приостановил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом говорится в сообщении его адвоката Ленни Дж. Дэвиса с американской юридической компании Davis Goldberg Galper PLLC, передает

"Верховный суд Австрии своим решением постановил, что жалоба Дмитрия Фирташа по повторному рассмотрению и утверждению, что Австрийский апелляционный суд ошибся, позволив экстрадицию в США (тем самым отменив решение австрийского суда первой инстанции об отказе о выдаче), не беспочвенна. Таким образом, главный суд предписал приостановить экстрадицию Дмитрия Фирташа к его рассмотрению", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, главный суд отложил свой просмотр до тех пор, пока суд ЕС не вынесет предварительное решение о возможности применения Хартии ЕС по правам человека в апелляции экстрадиции Дмитрия Фирташа.

Напомним, Высший земельный суд Вены окончательно отказал Испании в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира