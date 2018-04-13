В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе в минувшие сутки погиб один украинский военный, еще один – получил ранения.

Об этом 13 апреля сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.

Всего за сутки зафиксированы 66 обстрелов позиций украинских военных.

«На Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностям 120 мм минометов оккупанты вели огонь по нашим позициям в Песках и Водяное. Минометы калибра 82 мм применили близко шахты «Бутовка», Талаковки и Водяного, вооружения БМП — неподалеку Талаковки и Водяного, а зенитные установки — в районе опытно и шахты «Бутовка». Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции близко Авдеевки, шахты «Бутовка», Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово. Кроме этого, в районе Песков, Павлополь и Авдеевки — велся снайперский огонь», — сообщают в штабе АТО.

Также отмечается, что на луганском направлении из минометов разных калибров, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял укрепления близко Троицкого. Из 82 мм минометов боевики вели огонь по защитникам Крымского, в районе Луганского — стреляли из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Железного и Зайцево. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.

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